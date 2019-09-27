Киншаса, , 15:23 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что начнет экстренную кампанию по вакцинации для профилактики кори среди детей в шести провинциях Демократической Республики Конго (ДРК).

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, ВОЗ сообщила, что с начала 2019 года данное заболевание стало причиной смерти более 3600 детей.

«ДРК находится в тяжелом положении, поскольку многие дети в стране не прошли регулярную иммунизацию против кори», — подчеркнул представитель ВОЗ Део Ншимиримана.

В соответствии с докладами организации, по состоянию на 17 сентября в стране было зарегистрировано 183 000 случаев заболевания корью. Число жертв данного заболевания разительно больше количества погибших в результате заражения вирусом Эбола в течение года.

Кроме того, ВОЗ отметила, что 825 000 детей будут вакцинированы в 24 санитарных зонах страны в течение девяти дней.