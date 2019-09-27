Арлингтоне, США, , 15:38 — REGNUM Статистика за 2018 год по самоубийствам среди военнослужащих США показала, что их количество выросло на почти на 22%. Об этом говорится в докладе, опубликованном Пентагоном на своем сайте 26 сентября.

Сообщается, что за прошлый год во всех видах вооруженных сил и национальной гвардии покончили с собой 514 человек. В среднем это 24,8 самоубийств на каждые 100 000 военнослужащих. Показатель превышает данные по 2017 году на 21,9%.

В докладе отмечается, что результаты по количеству суицидов сопоставимы со статистическими данными среди гражданского населения, если сравнивать по возрастным группам. Тем не менее, ситуацию, сложившуюся в армии намерены менять, проводя психологическую работу с военнослужащими. Сообщается, что психологи будут стремиться заранее выявлять склонных к самоубийству, в том числе с помощью анализа из страниц в социальных сетях.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября компания Facebook объявила о введении дополнительных мер для предотвращения самоубийств. В частности тем, кто будет в соцсетях компании вводить запросы, посвященные суициду, будут предлагаться ссылки на ресурсы с контентом, который создан для профилактики самоубийств.