Додома, , 15:24 — REGNUM Соединенные Штаты Америки выделили 120 миллионов долларов США на борьбу с серповидноклеточной анемией. Средства будут использованы на проведение исследований и организацию профилактики в тех странах Африки, где проживает больше всего пострадавших от заболевания. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, Танзания станет одной из стран, которые получат помощь в рамках программы, так как она занимает третье место в Африке по числу детей, рожденных с серповидноклеточной анемией. По статистике, ежегодно в стране рождается около 11 000 детей с этим заболеванием.

О решении оказать помощь Танзании в борьбе с серповидноклеточной анемией министру иностранных дел Танзании Паламагамбе Кабуди в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН сообщил заместитель министра здравоохранения США Бретт Гриор.

Помимо этого, Гриор назвал переговоры с Кабуди знаком возобновления сотрудничества между двумя странами, добавив, что Танзания достигла больших успехов в сфере здравоохранения.

«США намерены серьезно бороться с серповидноклеточной анемией, о чем президент [Дональд] Трамп заявлял в прошлом году (2018), постановив выделить 120 миллионов долларов США на борьбу с заболеванием через национальный исследовательский центр по борьбе с серповидноклеточной анемией», — заявил Гриор, отметив, что таким образом США намерены спасти жизни тысяч детей в Танзании.

Основная причина распространения болезни — отсутствие информированности общества, передает издание. США и Танзания намерены сотрудничать в проведении образовательных мероприятий о серповидноклеточной анемии, а также о мерах ее предотвращения.

Серповидноклеточная анемия — это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение. Из-за хрупкости красных клеток крови у больных всегда наблюдается анемия, которая может привести к потере сознания, что делает больного физически менее выносливым и может вызвать желтуху. Серповидноклеточная анемия весьма распространена в регионах мира, эндемичных по малярии, причём больные серповидноклеточной анемией обладают врождённой устойчивостью к заражению различными штаммами малярийного плазмодия.

Танзания занимает пятое место в мире по числу детей, рожденных с серповидноклеточной анемией. Первое место по числу пострадавших от болезни занимает Индия, за ней следуют Нигерия и ДР Конго.