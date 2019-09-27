Кигали, , 15:22 — REGNUM Руандийские больницы проводят подготовительные меры для противостояния вспышке вируса Эбола, продолжающего распространяться в Демократической Республике Конго (ДРК), имеющей общие границы с Руандой.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», различные больницы, в том числе больница им. Короля Фейсала в городе Кигали (KFH), больница Кибагабага и районные госпитали округа Масака занимаются подготовительными мероприятиями с целью препятствования возможности распространения заболевания из ДРК.

Кроме того, врачи и другие заинтересованные стороны также начали проводить проверку на наличие вируса Эбола среди военнослужащих Руандийских сил обороны (RDF).