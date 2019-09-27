Додома, , 15:19 — REGNUM Изменение климата способствовало таянию снега на вершинах многих гор в мире, что подтолкнуло Францию к разработке исследовательского проекта, направленного на предотвращение таяния известной снежной шапки горы Килиманджаро, самой высокой точки Африканского континента.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в ходе обсуждения данного проекта в городе Дар-эс-Саламе, посол Франции в Танзании Фредерик Клавье сообщил, что целью проекта является взятие образцов снега с горы и проведение исследования. Данная мера, как утверждается, поможет сохранить единственный снег, оставшийся в Африке, и окажет содействие в ведении борьбы с глобальным потеплением.

«Следующий шаг в данном международном проекте — это сосредоточение на единственном оставшемся снеге в Африке, расположенном на горе Килиманджаро. Проект является взаимовыгодным для всех сторон, он будет учрежден заинтересованными сторонами в Танзании, включая Министерство природных ресурсов и туризма страны, такие национальные учреждения, как Управление танзанийских национальных парков (TANAPA), Танзанийский научно-исследовательский институт в области дикой природы (TAWIRI), Научно-исследовательский институт лесного хозяйства Танзании (TAFORI), Управление лесными службами Танзании, Метеорологическое управление Танзании, Танзанийская комиссия по вопросам науки и технологий и различные университеты», — отметил Клавье.

Исследование также направлено на выяснение последствий непринятия мер по сохранению окружающей среды, а также продолжительность сохранения снега на Килиманджаро. Иезекииль Мвакалуква, директор Департамента лесного хозяйства и пчеловодства Министерства природных ресурсов и туризма Танзании, подчеркнул, что Правительство страны приняло меры и готово сотрудничать с Францией в вопросе сохранения снежной шапки.

Международный проект по сохранению снежных шапок гор был основан в 2015 году. В соответствии с ним ведется деятельность по предотвращению последствий глобального потепления во Франции, Боливии и России.