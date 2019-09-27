Москва, , 15:14 — REGNUM Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки России разработала проект положения о взаимодействии с комиссией Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Документ, объяснили в министерстве, позволит исключить ряд проблем, на которые летом указывали в РАН. В частности, проект положения предусматривает необходимость заблаговременного представления сведений от комиссии РАН в департамент аттестации научно-педагогических работников и ВАК, рассмотрение их на экспертных советах ВАК, участие специалистов от комиссии при рассмотрении представленных документов.

В ведомстве напомнили, что в конце июня этого года члены комиссии РАН не были допущены на заседание ВАК, хотя до этого руководство комиссии публично пообещало, что их мероприятия будут всегда открыты для экспертов академии. Такое положение дел возмутило учёных — они назвали действия министерской комиссии «плевком в лицо РАН» и «попыткой подставить министерство». Тогда же председатель ВАК Владимир Филиппов пообещал, что ситуация будет исправлена путем создания механизма сотрудничества комиссий ВАК и РАН.

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