Керчь, Крым, , 15:14 — REGNUM В Керчи на воинском кладбище перезахоронили останки 161 бойца Красной армии, которые ранее обнаружили поисковики. Об этом 27 сентября журналистам сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

«Работы велись в крепости Керчь, на мысе Эльтиген, в районе Аджимушкайских каменоломен. Благодаря этому спустя 75 лет после ожесточённых боев сегодня мы, как подобает, проводили в последний путь 161 героя Великой Отечественной войны. К сожалению, только двоим из них удалось вернуть имена, установить личности», — отметил Бороздин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. При этом специалистам удалось идентифицировать семерых бойцов Красной армии.

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