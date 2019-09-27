Керчь, Крым, 27 сентября 2019, 15:14 — REGNUM В Керчи на воинском кладбище перезахоронили останки 161 бойца Красной армии, которые ранее обнаружили поисковики. Об этом 27 сентября журналистам сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. При этом специалистам удалось идентифицировать семерых бойцов Красной армии.
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