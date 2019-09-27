Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 15:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии состоится международный фестиваль кухни горских народов «Высокая кухня». В нем примут участие повара их 12 стран, в том числе России, Армении, Азербайджана, Непала, Чили, Китая и Индии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Курорты Северного Каказа» (КСК).

Фестиваль пройдет 12−13 октября на площадке всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз». Его участники будут готовить национальные блюда на открытом огне, а гости смогут попробовать их и поучиться готовить.

«Гастрофестиваль на «Архызе» — это уникальная возможность попробовать национальные блюда горских народов в их традиционной подаче. Причем кухню каждого региона будут представлять носители культуры: можно не только попробовать, но и узнать секреты приготовления», — рассказал первый заместитель гендиректора КСК Рустам Тапаев.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы для детей по мотивам легенд горских народов, кулинарные встречи с лучшими поварами России, в том числе с шеф-поваром и телеведущим Василием Емельяненко.