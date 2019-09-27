Рязань, 27 сентября 2019, 15:12 — REGNUM В Рязани на территории сквера химического корпуса РязГМУ по улице Маяковского 27 сентября торжественно открыли бюст академику Ивану Павлову, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициатором установки памятника выступил медицинский университет, носящий имя прославленного учёного. У основания постамента сидит бронзовая собака.
Скульптурную группу создала заслуженный художник России Раиса Лысенина. Согласно данным портала госзакупок, университет потратил на памятник 759,6 тысяч рублей.
Российский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности родился в Рязани 26 сентября 1849 года.