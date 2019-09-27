Рязань, , 15:12 — REGNUM В Рязани на территории сквера химического корпуса РязГМУ по улице Маяковского 27 сентября торжественно открыли бюст академику Ивану Павлову, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициатором установки памятника выступил медицинский университет, носящий имя прославленного учёного. У основания постамента сидит бронзовая собака.

Скульптурную группу создала заслуженный художник России Раиса Лысенина. Согласно данным портала госзакупок, университет потратил на памятник 759,6 тысяч рублей.

«Это замечательный подарок для Рязанской области, поскольку наш великий земляк, первый русский лауреат Нобелевской премии всю свою жизнь отдавал делу, посвящал каждую минуту труду. Он писал в своих письмах молодёжи: «Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях». И я желаю вам этого, уважаемые студенты», — сказал на открытии глава региона Николай Любимов.

Российский учёный, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности родился в Рязани 26 сентября 1849 года.