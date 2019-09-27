Додома, , 15:35 — REGNUM Правительство Танзании провело встречу с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тигестой Кецелой Менгесту после того, как распространились новости о наличии Эболы в Танзании.

Представитель провел переговоры с заместителем Министра иностранных дел Танзании Дамасом Ндумбаро в городе Дар-эс-Саламе.

Официальный представитель Правительства Танзании Хасан Аббас в своем аккаунте в социальной сети Твиттер отметил, что целью встречи с представителем ВОЗ было обсуждение вопроса распространения в СМИ информации о наличии в Танзании случаев заражения вирусом Эбола.

Аббас заявил, что в ходе переговоров представитель ВОЗ подчеркнула, что у ВОЗ не имеется никаких данных о наличии в Танзании случаев инфицирования вирусом Эбола и организация будет продолжать сотрудничать с Правительством страны.

Напомним, что несколько недель назад в Танзании были опубликованы сообщения об обнаружении случаев заражения вирусом Эбола, в которых говорилось, что несколько людей погибло от данного заболевания, однако Министерство здравоохранения страны опровергло эту информацию, предоставив данные исследований об отсутствии вспышки вируса в Танзании.