Череповец, Вологодская область, , 15:03 — REGNUM В Череповце сразу две строительные бригады ведут работ по укреплению берегов на второй по величине реке города Ягорбе. Специалисты по берегоукреплению трудятся с утра и до самой темноты без выходных. Однако жители микрорайона к шуму и скрежету техники относятся с пониманием: благоустроить прибрежную территорию они сами просили много лет — с тех пор как в начале 80-х на берегу Ягорбы построили девятиэтажки. Об этом сообщает ОТР.

Экспертизу проект по созданию набережной прошёл ещё в 2016 году, однако средств начать строительство у города не было. В 2019 году проект вошёл в федеральную программу развития внутреннего туризма, и на его реализацию Череповец получил 87 млн рублей.

«40 годов эту стройку ждали, ждали и наконец дождались. Молодцы! Будет прекрасно», — делиться ожиданиями житель Череповца Игорь Якуничев.

Так, забетонировать береговую зону строителям необходимо успеть до наступления морозов. Бетонная стенка длиной 400 метров, которая будет защищать берег от разрушения, наполовину уже готова.

Вторая бригада занимается благоустройством только что укреплённых участков. На будущей набережной рабочие выравнивают территорию, прокладывают дорожки, размечают места для газонов. Кроме того, вдоль берега планируется высадить полсотни деревьев, 400 с лишним кустов, разбить цветочные клумбы. Этой работой озеленители займутся весной.