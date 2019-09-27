Москва, , 15:07 — REGNUM Роспотребнадзор откроет с 1 октября горячую линию по вопросам на тему профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом 27 сентября сообщается на сайте службы.

«Специалисты Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации проконсультируют всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ в период со 1 по 16 октября по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также уточняется, что благодаря горячей линии можно будет узнать где сделать прививку против гриппа, как к ней правильно подготовиться и можно ли совмещать эту прививку с другими.

Кроме этого, отмечается, что особенно важно защитить себя от гриппа и ОРВИ «пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом».

И ещё сотрудники службы дадут рекомендации родителям о том, как уберечь от простуды ребёнка, а также расскажут о мерах профилактики инфекционных заболеваний.