Бишкек, , 14:57 — REGNUM В Генеральном штабе Вооруженных сил Киргизии отвергли факт пропажи трех ракет на полигоне «Сарышаган» в Казахстане во время совместных военных учений, сообщает издание 24.kg.

По данным редакции, военнослужащие Киргизии привезли на учения восемь ракет C-125 и C-75. Во время учений было совершено пять выстрелов. Еще три ракеты должны были вернуться, но «пропали по дороге». Инцидент проверяет военная прокуратура, сообщает издание.

Напомним, в начале сентября на берегу озера Иссык-Куль прошли совместные учения Вооруженных сил Казахстана и Киргизии. Военнослужащие отработали элементы горной и тактико-специальной подготовки.

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