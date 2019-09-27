Махачкала, , 14:59 — REGNUM В Дагестане реализуется программа по трудоустройству граждан, которые добровольно отказались от участия в террористической деятельности, пособничества бандформированиям, а также тех, кто отбыл наказание за эти преступления. Реализация программы рассчитана на 2019−2023 годы, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

«С января по июнь текущего года работники центров занятости населения приняли участие в 117 заседаниях муниципальных антитеррористических комиссий для проведения работы по агитации к трудоустройству данной категории граждан», — рассказали в ведомстве.

Так, с начала года в центры занятости с просьбой о помощи в поиске работы обратились 19 человек из числа указанных улиц. На сегодняшний день из них удалось трудоустроить двоих.