Симферополь, , 14:52 — REGNUM Вопросы патриотического воспитания молодежи заседание в Крымском федеральном университете (КФУ) им. В. И. Вернадского обсудили участники профильного совета учебного заведения. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло на территории Мемориала жертвам фашистского террора 1941−1944 гг. концлагеря «Красный». Выступивший на нём проректор по академической и административной политике КФУ Владимир Курьянов рассказал о гражданственности и патриотизме как основных составляющих воспитательного процесса.

«Необходимо добиться перелома в этой работе, больше научности и меньше парадной отчетности — должно стать нашим правилом», — отметил он.

Перед собравшимися также выступили председатель Крымской республиканской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Ходырева и профессор кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии КФУ Михаил Шепелев.

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