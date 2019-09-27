Сана, , 14:53 — REGNUM 26 сентября представитель ЮНИСЕФ в Йемене Сара Бейсолов Ньянти заявила о том, что два миллиона детей в Йемене не смогут закончить школу. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, полмиллиона из этих детей были вынуждены бросить школу в 2015 году во время обострения конфликта.

Другие 3,7 миллиона скоро могут перестать ходить в школу, так как в стране более двух лет не выплачивают зарплату учителям. Ньянти добавила: «Насилие, вынужденное перемещение и нападения на школы не позволяют многим детям добраться до классов».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами — военизированной группировкой шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена.