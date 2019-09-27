Багдад, , 14:52 — REGNUM 26 сентября неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Апелляционный суд Ирака в том, что орган игнорирует участившиеся случаи пыток в тюрьмах. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное обвинение предъявляется Ираку уже не в первый раз.

В недавнем отчете HRW писала о том, что «информация о некоторых пытках была подтверждена судебно-медицинскими экспертизами», в то время как побои других заключенных задокументировать не удалось.

Представитель HRW добавил: «Задержанные в Ираке сталкиваются со значительным риском несправедливого судебного разбирательства на всех этапах».