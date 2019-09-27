Сочи, Краснодарский край, , 14:44 — REGNUM Международная школа молодых учёных стартовала в Сочи, мероприятие проходит в шестой раз, организатор — Финансовый университет при правительстве РФ при поддержке министерства экономики Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации 27 сентября.

В работе школы принимают участие студенты и молодые преподаватели экономических вузов Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Волгограда, Рязани и Саратова.

В течение трёх дней в рамках работы школы будут проходить семинары, тренинги, мастер-классы, на обсуждение будут выноситься актуальные вопросы развития экономики страны. Закроется Школа молодых ученых 28 сентября.