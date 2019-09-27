Вашингтон, , 14:35 — REGNUM В сеть выложили видео продолжения популярной серии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator. Об этом 27 сентября сообщил портал PC Gamer.

Издание отмечает, что виды будущей игры выглядят «потрясающе» несмотря на то, что в ролике не показаны самолеты. Зато поклонники серии могут видеть леса, города и океаны.

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Набор «пилотов» для альфа-тестирования игры Microsoft начала в начале сентября 2019 года, хотя оно должно начаться 24 октября 2019 года. Превью первого обзора из серии Feature Discovery покажут 10 октября 2019 года.

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