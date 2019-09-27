Лондон, , 14:31 — REGNUM По данным опроса экспертного сообщества Driver Power, японский кроссовер Lexus RX четвертого поколения стал самым надежным автомобилем в Великобритании. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Проблемы в ходе эксплуатации модели Lexus RX были только у 9,1% опрошенных автовладельцев.

Второе месте по надёжности заняла южнокорейская модель KIA Sportage четвертого поколения. О проблемах с этим авто сообщили только 16,5% его владельцев. Причём большинство из возникших неисправностей были незначительными.

На третьем месте самых надежных автомобилей сегмента SUV в Великобритании разместилась модель KIA Sorento третьего поколения. О проблемах с этим автомобилем заявили 20% автовладельцев. Главным недостатком KIA Sorento, по мнению британских водителей, стали сбои в электронике.

Сообщается, что в опросе участвовало несколько тысяч британских автовладельцев.

Напомним, ранее американское аналитическое агентство J.D. Power опубликовало рейтинг, согласно которому самыми надежными автомобилями SUV-сегмента в мире стали Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Lexus GX. Эти модели получили по 10 баллов из 10 возможных по показателю надёжности.

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