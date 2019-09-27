Тбилиси, , 14:23 — REGNUM 40 преподавателей-волонтеров в рамках программы «Обучай и учись вместе с Грузией» будут распределены в государственные школы и профессиональные колледжи в восьми регионах Грузии. Об этом 27 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В данный момент новая группа учителей-волонтеров проходит необходимую подготовку. Участники программы знакомятся с кратким курсом грузинского языка, навыками межкультурного общения и преподавательской методологии.

Программа была запущена в 2010 году. Учителя-добровольцы живут в принимающих семьях и работают в государственных школах, где они сотрудничают местными учителями и членами местных общин.