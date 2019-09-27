Венеция, Италия, , 13:49 — REGNUM Власти Венеции намерены запретить продажу в историческом центре города подделок под товары моды, передает информагентство ANSA в пятницу, 27 сентября.

Речь идет о продукции «дешевой моды» и «сувениров, сделанных в Китае», ограничение может коснуться новых магазинов, открывающихся в районах площади святого Марка и моста Риальто.

На городском уровне решение уже принято, оно передано для обсуждения в совет региона. Власти намерены таким образом защитить «идентичность» Венеции.