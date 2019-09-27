Оренбург, , 13:46 — REGNUM В Оренбуржье девять детей изъяты из семьи арестованного священника Николая Стремского. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Один из них приёмный и ещё восемь — опекаемых. Все они размещены в образовательных организациях и взяты на полное гособеспечение.

«Все они здоровы и продолжают учебу под кураторством министерства образования», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Стремский ранее был арестован. Ему вменяют изнасилование девочки и развратные действия. Всего пострадавшими от него СКР назвал семерых детей.

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