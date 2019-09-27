Джакарта, , 13:41 — REGNUM Акция протеста со стороны индонезийских исламских студентов (HMI) переместилась к зданию парламента страны в Джакарте после поджога шин у здания министерства окружающей среды и лесного хозяйства в пятницу днем, 27 сентября, сообщает Antara.

«Мы выполняем две миссии. Борьбу за судьбу жертв лесных и земельных пожаров на Суматре, а также отказ от пересмотра закона об уголовном кодексе», — заявил координатор действий исполнительного совета HMI Икмал Маруф.

Издание отмечает, что толпа в зеленых костюмах и черных накидках вынудила сотни полицейских открыть заграждения с колючей проволокой.

«Мы хотим встретиться с нашими братьями и джентльменами в здании парламента», — добавил Икмал Маруф.

Ранее демонстранты жгли шины перед зданием министерства окружающей среды. Эта акция была визуализацией, чтобы сотрудники министерства почувствовали дым, которым дышали пострадавшие в лесных пожарах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольства США и Австралии в Индонезии предупредили своих граждан быть бдительными и избегать места массового скопления людей.

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