Москва, , 13:47 — REGNUM Количество туристов в Москве в 2019 году не уступает рекордным показателям предыдущего года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В прошлом году Москва побила рекорд по туристам. Мы думали, что это связано с чемпионатом мира по футболу. Отчасти это было так. Были предположения, что поскольку в этом году чемпионата нет, будет провал по количеству туристов. Ничего подобного не происходит», — сказал Собянин.

По его словам, турпоток в 2019 году больше, чем в 2018. А за последние несколько лет поток туристов удвоился. По мнению Собянина, это связано с развитием инфраструктуры, благоустройством города, крупными фестивалями и с гостиничным хозяйством, которое за эти годы также удвоилось.

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