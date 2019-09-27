Москва, , 13:44 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 27 сентября осмотрел новый многофункциональный комплекс The Book с гостиницей Pentahotel и апартаментами, который разместился в «доме-книжке» на Новом Арбате, 15. Мероприятие было приурочено ко всемирному дню туризма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин во время осмотра нового многофункционального комплекса The Book Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дом № 15 по Новому Арбату входит в комплекс из четырех 26-этажных административных зданий, известных как «дома-книжки». Они возводились во время застройки Калининского проспекта. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года власти столицы приняли решение о реконструкции «домов-книжек» на Новом Арбате с последующем размещением в них гостиниц. Финансирование проектов осуществляли частными инвесторами.

На данный момент наполненность гостиницы, которую посетил мэр, составляет 95%, что по мнению градоначальника, говорит об успехе переформатирования здания в гостиничные комплексы.

«Заполняемость гостиниц — это главный индикатор того, как развивается туризм в городе. Никогда не было такой заполняемости», — сказал Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что туризм приносит городу многомиллиардные доходы. Объем поступающих из этого сегмента экономики средств сопоставим с тратами на крупнейшие проекты столицы.

«За последние годы доходы города от туризма превысили 120 млрд рублей, что сопоставимо с крупнейшими проектами, например, это намного больше чем мы тратим в год на реновацию пятиэтажек», — сказал Собянин.

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