Лейпциг, Германия, 27 сентября 2019, 13:33 — REGNUM В Германии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, передает канал n-tv со ссылкой на Институт Роберта Коха.
Заболевший комариным энцефалитом житель Саксонии уже прошел лечение в клинике Лейпцига.
«Риск новых случаев в настоящее время сокращается, поскольку количество комаров уменьшается осенью», — сказал руководитель института Лотар Вилер.
Первоначально вирус лихорадки Западного Нила прибыл в Европу из Африки с перелетными птицами и комарами. Им заражаются люди, птицы и многие млекопитающие.