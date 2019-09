Ханой, , 13:32 — REGNUM Компания Ubisoft открыла во Вьетнаме новую студию, которая будет заниматься разработкой видеоигр для мобильных платформ. Об этом 27 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Студия будет открыта в городе Дананг, в рамках сотрудничества с другими студиями Ubisoft она будет работать над «дальнейшим расширением аудитории» компании. Отмечается, что Ubisoft Da Nang сфокусируется на разработке «мгновенных игр» — приложений, которые не требуют загрузки и запускаются в социальных сетях. Ожидается, что в течение трех последующих лет число сотрудников этой компании увеличится до 100 человек.

Ubisoft — французский разработчик и издатель видеоигр. Согласно данным, ранее опубликованным аналитической компанией Sensor Tower, в первом полугодии 2019 года объем мирового рынка мобильных игр вырос до $29,6 млрд, что на 11% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

