Грозный, , 13:31 — REGNUM В Чечне вынесен приговор по делу об убийстве местного жителя. В совершении преступления обвинили Асламбека И., который совершив его, скрылся с места происшествия. Суд назначил обвиняемому девять лет и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе прокуратуры региона. Кроме того, виновного ограничили в свободе еще на полтора года.

Суд доказал, что у двоих мужчин, находящихся в салоне автомобиля, возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Асламбек И. задумал убить своего обидчика. Задушив его, он закопал труп и скрылся с места преступления. Обнаруженный в результате оперативно-разыскных действий, он признался в содеянном и раскаялся.

В результате приговор был несколько смягчен с учетом раскаяния обвиняемого.

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