Волгоград, , 13:30 — REGNUM Верховный Суд России оставил без изменения приговор Волгоградского областного суда от 19 июня 2019 года в отношении Бориса Артеменко, Артёма Малахова и Дениса Гладощука. Мужчины убили знакомого и расчленили его тело, желая скрыть следы преступления. В колониях строгого режима они проведут от 12,9 до 17 лет с ограничениями свободы и общим штрафом два миллиона рублей, сообщили 27 сентября в пресс-службе прокуратуры Волоградской области.

Генеральный и технический директор, а также столяр и сборщик одной из фирм про производству мебели в апреле 2018 года совместно распивали спиртное. На застолье между мужчинами произошла ссора — осуждённые избили сборщика, связали ему руки скотчем, подвесили на крюк и несколько раз ударили ножом. Затем они расчленили тело жертвы, упаковали его в полиэтиленовые пакеты, вывезли на свалку бытовых отходов в Городищенский район Волгоградской области. Уже на следующий день преступников задержали.

Осуждённые и их адвокаты попытались обжаловать решение суда первой инстанции, однако апелляция была отклонена. Приговор вступил в законную силу.