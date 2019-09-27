Копейск, Челябинская область, , 13:25 — REGNUM В челябинском Копейске водители скорой помощи будут оформлены на работу уже в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Всего на линии действуют 12 бригад. Работа идёт в штатном режиме, отмечают в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти отказались от аутсорсинга машин скорой помощи, который начал действовать в начале года. Контракт с пермской фирмой «Феникс-Менеджмент» расторгнут.

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