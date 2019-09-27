Улан-Удэ, , 13:23 — REGNUM В Бурятии с конца ноября 2017 года отмечается осложнение эпизоотической ситуации по бешенству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Монумент Мать Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

Основная доля случаев бешенства приходится на диких лисиц. Однако болезнь регистрируется и среди сельскохозяйственных и домашних животных районах республики, а также столице Улан-Удэ.

«На фоне эпизоотического неблагополучия по бешенству среди диких плотоядных и сельскохозяйственных животных в республике сохраняется высокой обращаемость за медицинской помощью населения, пострадавшего от укусов животными», — сообщили в управлении.

Тем временем, специалисты управления ветеринарии республики начали раскладку в лесостепных зонах вакцины от бешенства диких животных. Всего в рамках второго этапа кампании, как сообщало ИА REGNUM, планируется разложить более 180 тыс. доз вакцин.

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