Теперь, после выхода в свет методических рекомендаций Роспотребнадзора об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, можно считать официально установленным: смартфоны вредят здоровью детей. Что же теперь делать с безответственными образовательными экспериментами, в которых смартфонам отводилось столь важное место, задается вопросом корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

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Москва, , 10:46 — REGNUM Кроме Роспотребнадзора в разработке документа приняли участие Минпросвещения, Рособрнадзора и Минздрава. Тем ценнее оказалась опубликованная ими информация. Сведя воедино высказанные ими соображения, можно уверенно утверждать, что длительное использование устройств мобильной связи детьми приводит к нарушениям психики. Но практически все устройства, перечисленные в т.н. проекте электронной школы, могут оказывать такой же эффект, как и то, что скрывается в рекомендациях Роспотребнадзора под термином «смартфон».

Выводы, к которым пришли специалисты, подтверждаются неоднократными замерами и наблюдениями, в т.ч. в европейских странах. Как отреагируют на эту информацию заказчики и исполнители эксперимента «Московская электронная школа», в ходе которого за огромные деньги столичных школьников окружили «заботой» в виде электронных устройств, а безопасность этих устройств для пользователей не проверили?

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Читайте статью Евгения Цоца «Роспотребнадзор требует ограничить гаджеты в школах. Москва молчит».