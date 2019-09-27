Мессина, Италия, , 13:16 — REGNUM Сотрудники полиции и финансовой гвардии Италии арестовали двух предполагаемых перевозчиков мигрантов, передает Mediaset в пятницу, 27 сентября.

Двое граждан Египта прибыли в Италию на корабле Ocean Viking, который был впущен в порт Мессины.

О том, что именно эти двое граждан собирали деньги за перевозку из Ливии в Италию, сотрудникам правоохранительных органов рассказали другие пассажиры того же судна.

Согласно итальянским законам, организация подобного «человеческого трафика» является преступлением. При этом радикально ограничивать саму нелегальную миграцию новое правительство, в отличие от предыдущего, не намерено.

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