Омск, , 13:15 — REGNUM Регистрирующий орган Омской области за первую половину 2019 года отказал в государственной регистрации юридических лиц 272 недобросовестным руководителям. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба управления ФНС России по региону.

Основания для отказа предусмотрены подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона № 129-ФЗ, пояснили в налоговой. Они использовались в отношении руководителей, которые ранее проявили недобросовестность, уклоняясь от обязательных действий, предусмотренных российскими законами. В частности, это относится к процедурам ликвидации или банкротства, либо к внесению недостоверной информации в записи о юридических лицах.

Ранее в региональном управлении ФНС России сообщали, что 21,5% юридических лиц, созданных в 2018 году, заявили недостоверные сведения о себе.

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