Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, , 13:11 — REGNUM Удивительную находку сделал маленький житель города Петровск-Забайкальский Забайкальского края, играя в песке. Как установил позднее член палеонтологического общества при Российской академии наук, палеозоолог Алексей Бондарев, этот пятилетний ребёнок откопал носовые кости черепа, шейный позвонок и зубы шерстистого носорога, которым более 10 тысяч лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам мамы юного палеонтолога, которые цитирует ИА «Чита.ру», её сын собирает модели скелетов доисторических животных и очень любит книги про древних животных, часто играет в «раскопки». Найденные экспонаты пополнят коллекцию краеведческого музея Петровска-Забайкальского.

Как уже сообщало ИА REGNUM, раскопки, осуществлённые этим летом в Алтайском крае, помогли археологам отыскать редкое захоронение кочевника раннего скифского времени.

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