Москва, , 13:07 — REGNUM В Москве разоблачена преступная группа, которую подозревают в поставках незарегистрированных медицинских препаратов. Задержаны трое ее участников, двое из которых оказались уроженцами Кабардино-Балкарии.

Как установило следствие, они организовали серую схему поставок лекарств и распространение их через курьеров, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе главного следственного управления СКР по Москве. В настоящее время двое из задержанных в Нальчике арестованы по решению суда, еще один — житель Москвы — остается под домашним арестом.

Подробности уголовного дела сообщили «Коммерсанту» адвокаты задержанных. По их словам, несколько лет назад уроженец Кабардино-Балкарии Мурад Б., проживающий на тот момент времени в Германии, организовал поставки препарата для онкобольных в Москву и Нальчик. В 2019 году, вернувшись на родину, он вместе с братом открыл интернет-аптеку. В Москве их представителем был Александр Б., который принимал товар, поставляемый из Германии.

Как отмечают адвокаты, лекарство, которое продавали подозреваемые, на самом деле не запрещено в России, его включили в государственный реестр лекарственных средств в феврале 2018 года. Однако на упаковке и в инструкции продаваемых задержанными препаратов отсутствовали переводы на русский язык.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт незарегистрированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору».

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