Москва, , 13:07 — REGNUM 28 и 29 сентября некоторые маршруты трамваев Москвы будут отменены. Об этом 27 сентября сообщил «Мосгортранс» на своей странице в Twitter.

Трамваи № 12, 35 (между станциями метро «Пролетарская» и «Дубровка»), 43 (Курский вокзал — Пролетарская) на выходных работать не будут. Вместо них запустили автобусы № 043.

На севере Москвы трамваи №6, 28 изменят маршрут — по ул. Авиационной ходить не будут. Трамваи № 15, 30, 31 временно отменят. Вместо них — автобус № 015 («Щукинская» — «Сокол»).

На востоке в связи с реконструкцией путей на ул. 3-я Владимирская отменят трамвай № 37. На маршруте № 46 будут сокращены интервалы. Пустят также автобус №036 («Семёновская» — «Шоссе Энтузиастов» — «Новогиреево»).

На северо-западе трамваи вернутся на ул. Вавилова, одновременно с этим начнется ремонт путей на Ломоносовском проспекте. Добраться от метро «Университет» до ул. Бабушкина можно будет на автобусе № 039.

Ремонт путей на Ломоносовском проспекте продлится до середины октября.