Венеция, Италия, , 13:02 — REGNUM В пятницу, 27 сентября, рамках мировой акции «Пятницы для будущего» молодежные митинги против глобального потепления пройдут в 160 городах Италии, передает Adnkronos.

Ранее министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти рекомендовал директорам школ и вузов считать посещение митингов уважительной причиной прогула занятий по пятницам.

Одним из немногих политиков, вслух усомнившихся в необходимости таких «протестов», стал бывший мэр Венеции Массимо Каччари, который назвал акции «абсурдными» и посоветовал школьникам идти учиться.