Москва, , 12:58 — REGNUM В России в городе Иваново с 28 октября по 1 ноября 2019 года впервые состоится Международный форум волонтеров-медиков (МФВМ), сообщили в Минздраве.

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Главная цель первого МФВМ — консолидация российского и зарубежного волонтерского сообщества для обмена опытом, вовлечение молодежи в волонтерское международное движение.

Участие в форуме примут волонтеры-медики из 50 стран мира. Отмечается, что каждый участник МФВМ получит экипировочный портфель: в него войдут футболка, свитшот, поясная сумка, блокнот, ручка и бейдж.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» объединяет более 24 тыс. человек.

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