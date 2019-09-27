Москва, , 12:58 — REGNUM Российский актёр Максим Аверин оштрафован на 500 рублей за мелкое хулиганство на борту самолёта, следовавшего из Барнаула в Москву.

«В настоящее время он вышел из отделения полиции», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Сам же актёр после случившегося обратился к своим поклонникам. На своей странице в Instagram Аверин написал, что у него «всё хорошо» и попросил фанатов не волноваться.

https://www.instagram.com/p/B240xsFgYOr/

Некоторые поклонники его таланта назвали подобное поведение заслуженного артиста «позорищем».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 сентября, заслуженный артист России Максим Аверин был задержан сотрудниками транспортной полиции за хулиганство на борту самолёта, следовавшего рейсом из Барнаула в Москву.

Известно, что 43-летний актёр устроил во время полёта словесную перепалку с членами экипажа, оскорблял их с применением ненормативной лексики. Экипаж был вынужден запросить полицию посадки борта в аэропорту «Шереметьево». После задержания полицией на Аверина был составлен протокол об административном правонарушении по статье за мелкое хулиганство.