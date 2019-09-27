Волгоград, , 13:03 — REGNUM Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области оштрафовала товарищество собственников жилья «Новый век» за несвоевременное обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов. От исправной работы этих систем зависит безопасное использование газового оборудования, сообщили 27 сентября в пресс-службе ведомства.

ТСЖ заключило договор на обслуживание вентканалов в многоквартирном доме № 18 по проспекту Канатчиков в Волгограде со специализированной организацией. Согласно документу, в 2019 году работы по проверке дымоходов запланированы на март и сентябрь. Между тем закон требует проводить осмотры три раза в год: не позднее чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через неделю после окончания отопительного сезона.

По факту нарушения в отношении ТСЖ составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.