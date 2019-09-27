Лос-Анджелес, США, , 12:45 — REGNUM Телохранитель поп-музыканта Майкла Джексона Мэтт Фиддес рассказал, что знаменитой маской и прочими трюками певец хотел сделать из своей жизни величайшую загадку, пишет издание Metro 26 сентября.

По словам Фиддеса, музыкант знал, как манипулировать СМИ и попадать на первые полосы газет, делал он это, чтобы постоянно быть в центре внимания.

«Он никогда не жил с макияжем. Я помню, как однажды мы смотрели телевизор в отеле в Лондоне, и он захотел навестить иллюзиониста Ури Геллера. Он попросил заказать машины за час, чтобы успеть создать образ: сделает прическу, надеть маску и свою знаменитую фетровую шляпу, — рассказал телохранитель. — Жаль, что сейчас это привело к неприятным последствиям».

Фиддес охранял Майкла Джексона 10 лет и утверждает, что в жизни король поп-музыки был «нормальным парнем».

В 2019 году вышел документальный фильм «Покидая Неверлэенд», посвящённый Уэйду Робсон и Джимми Сейфчаку, которые утверждают, что, будучи детьми, подверглись домогательствам и сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Перед премьерой картины распорядители наследием певца выпустили официальное заявление: «Это ещё одна нелепая постановка в возмутительной и жалкой попытке использовать и заработать на Майкле Джексоне… Два обвинителя дали под присягой показания о событиях, которые никогда не происходили. Они не предоставили никаких независимых показаний и абсолютно никаких доказательств в поддержку своих обвинений».