Москва, , 12:15 — REGNUM 20 новых парков появилось в ТиНАО за семь лет. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 27 сентября.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, на данный момент строится и проектируется еще порядка семи парков, например, «Парк Героев» и «Глория Парк».

Так, в 2023 году будет сдан в эксплуатацию парк площадью около 100 гектаров. Одной зоной отдыха застройщик планирует соединить три крупных жилых комплекса с рабочими местами и социальными объектами.