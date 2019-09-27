Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Мем, высмеивающий противников главы США Дональда Трампа за смену «русского заговора» на «украинское дело», опубликован в твиттер-аккаунте The Daily Wire, который читают многие американские политики. Мем вызвал бурную реакцию в соцсети.

Под заголовком «А теперь мы верим, что заговор случился где-то тут» размещен обработанный в фоторедакторе снимок спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая указывает на карту, где Россия зачеркнута, а Украина обведена. Намек прозрачен: с началом скандала вокруг разговора Трампа с Владимиром Зеленским сторонники Трампа подчеркивают, что это — просто вторая серия фильма о «сговоре с Россией», фильма, который уже провалился, но демократы продолжают цепляться за сюжет связи Трампа с зарубежными правительствами.

В комментариях к мему пользователи поддерживают его ироничный тон:

«Мы два года говорили, что все дело в России. Но мы имели в виду Украину».

«Я умер со схему и вернулся к жизни, только чтобы вновь умереть от смеха».

«Народ, я вот смотрю на эту карту. Если мы идем от России к Украине, то можно допустить, что следующая крупная история с Трампом будет связана с Молдавией. И, возможно, Румынией».

«Трамп не ограничивает свои преступления одной географической локацией, он вредит по всему миру».

Во всем этом безумии сторонники Трампа не устают показывать свое чувство юмора, которое напрочь отсутствует у противников. А те, почему лишены всяких крупиц юмора? Потому что они действительно ненавидят «презренные массы», которые осмеливаются противостоять им!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США было предложено $50 тыс. за раскрытие анонимного жалобщика на Трампа. Задача, по словам инициаторов, в том, чтобы сделать процесс прозрачным: ведь Трамп уже обнародовал запись беседы с Зеленским, а жалобщик все еще сохраняет инкогнито.

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