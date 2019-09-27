Москва, 27 сентября 2019, 12:11 — REGNUM В поселке Коммунарка Новой Москвы сдан в эксплуатацию новый православный храм. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 27 сентября.
Храм Преображения Господня рассчитан на 728 человек и расположен по адресу: пос. Коммунарка, улица Лазурная, дом 2 (поселение Сосенское).
У храма два купола, построенных по новой технологии из легких металлических материалов. Это обеспечит долгую эксплуатацию конструкций.
Внутренние работы продолжаются. Закуплены, но еще не установлены, паникадило и светильники-бра. В дубовый иконостас с золочением установлены временные иконы.
Службы в храме начнутся с ноября.