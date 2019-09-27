Штат Калифорния, США, , 12:13 — REGNUM В США во время преследования подозреваемого разрядился полицейский электрокар Tesla. Об этом сообщается на сайте телеканала CNN.

Представитель департамента полиции пояснил телеканалу, что офицер за рулем Tesla преследовал подозреваемого в калифорнийском городе Санта-Клара.

Офицер попытался остановить машину подозреваемого, но тот набрал скорость. Началась погоня. Однако догнать преступника не удалось. Через 10 минут погони, когда зарядки электрокара осталось на шесть миль (9,65 км) полицейский отправился на электрозаправку. По рации он попросил подкрепление. Но перехватить машину подозреваемого другие полицейские тоже не смогли. Злоумышленнику удалось скрыться.

Позже патруль штата Калифорния обнаружил автомобиль подозреваемого в Сан-Хосе.

В полиции Фримонта пояснили, что разряд аккумуляторов произошел из-за того, что предыдущий патрульный после своей смены забыл поставить электромобиль на подзарядку.

Напомним, ранее Илон Маск на своей официальной страничке в Twitter сообщил, что «с большой долей вероятности» официальная премьера электропикапа Tesla может состояться в ноябре 2019 года. Запас хода у электрического пикапа составляет порядка 650−800 км.

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