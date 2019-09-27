Архангельск, , 11:59 — REGNUM По информации, озвученной на совещании, на сегодняшний день более 350 детей в Архангельске имеют расстройство аутистического спектра (РАС). С каждым годом их становится все больше. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Так, если три года назад в коррекционной школе №31 обучалось 15 детей с аутизмом, то сегодня их уже 59. Между тем, квалифицированных специалистов для обучения этих детей практически нет, как нет и психолого-педагогической помощи родителям детей с аутизмом. При этом, зачисляя 4−5 детей с РАС в один класс, процесс обучения чрезвычайно затрудняется. Необходимо наращивать штат и квалификацию педагогов-тьютеров.

Стоимость курсов, которые позволяют на достаточном уровне усвоить методики обучения детей с аутизмом начинается от 100 тыс. рублей.

«Сегодня мы не находим 100 тысяч на обучение специалиста, а в дальнейшем государство десятилетиями будет вынуждено содержать гражданина в психоневрологическом интернате. Хотя часть детей при правильном сопровождении может успешно адаптироваться, получить профессию и быть полезными обществу», — отметила председатель благотворительной организации «Ангел» Ирина Головко.

Вопрос финансирования и изменения нормативов городские власти намерены поставить перед региональным правительством, поскольку необходимые изменения требуют корректировки областного закона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске также отсутствуют специализированные сады, которые бы принимали детей раннего возраста с РАС. Коррекционный детский сад в Архангельске можно получить только после 4-летнего возраста ребенка. Но на получения в нем места необходимо «выстоять» огромную очередь. В большинстве случаев особенные дети получают квалифицированную помощь на базе образовательного учреждения помощь после 5 лет, когда многое может быть уже упущено.