Махачкала, , 12:05 — REGNUM Советский районный суд города Махачкалы отменил уголовное дело о мошенничестве в отношении депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова. Постановление о возбуждении дела признано незаконным, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе суда.

Пока парламентарий остается под стражей. Решение районного суда в законную силу ещё не вступило и в течение 10 дней может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, Раджабов был арестован 24 мая 2019 года в рамках громкого уголовного дела о земельных махинациях. По версии следствия, на посту руководителя правового управления администрации Махачкалы (1998—2007), он в составе преступного сообщества принял участие в незаконном отчуждении более тысячи земельных участков.

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Позже Советский районный суд продлил арест депутату до 15 ноября, но 1 августа Верховный суд Дагестана освободил его из-под стражи, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. В частности, ему было запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00.

Однако в тот же день парламентарий был повторно задержан прямо на выходе из СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве при выделении земель. Спустя два дня Советский райсуд арестовал Раджабова до 1 октября.

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