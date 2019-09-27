Уфа, , 11:53 — REGNUM Использовать на полигоне дальнобойное оружие запретил бойцам спецназа Росгвардии Ленинский суд Уфы. Об этом 27 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».

Причина запрета — попадание пуль в жилые дома в окрестностях полигона. Экспертами были обнаружены повреждения от снарядов на заборах и крышах жилых домов, которые находятся в 1,5 километрах от границы стрельбища.

Сообщается, что на полигоне находятся три огневых рубежа. Первый предназначен для стрельбы из пистолетов, на втором ведется огонь из автоматов, пулеметов, винтовок и гранатометов, а третий предназначен только для автоматов. Жилые дома находятся в 1,5 км от границы стрельбища и в 1,8 км от второго и третьего рубежей.

Проверкой было установлено, что в текущем году стрельбы на полигоне велись из различного оружия с дальностью полета пуль до 6500 метров.

Суд поддержал иск прокуратуры о запрете использования на полигоне оружия, дальностью выше 1,5 км.

Отмечается, что представители войсковой части на суде выступили против удовлетворения прокурорского иска.